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Varne, zabavne in primerne za potovanja
S pisanimi lučkami LED na ušesnih školjkah in zabavno funkcijo brezžične skupne rabe zvoka so te slušalke zasnovane tako, da jih bodo otroci oboževali. Glasnost je omejena za mlada ušesa, poseben potovalni način pa otrokom omogoča varno poslušanje tudi v hrupnejših okoljih.
Brezžične naušesne slušalke
Glasnost je omejena na 85 dB
Lučke LED. Skupna raba zvoka
Trpežne in zložljive
Te slušalke so posebej zasnovane za dodatno varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v hrupnejših okoljih zunaj doma lahko starši v aplikaciji Philips Headphones nastavijo omejitev glasnosti na 85 dB v potovalnem načinu.*
Veliki okrogli upravljalni gumbi na spodnjem delu ušesnih školjk otrokom omogočajo preprosto uporabo teh slušalk, manjše ušesne školjke z mehkimi blazinicami pa zagotavljajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je preprosto nastavljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, ki otrokom pomagajo prepoznati, kako pravilno nadeti slušalke.
Barvite lučke LED v ušesnih školjkah se združujejo z večbarvno zasnovo teh slušalk, da te izstopajo na vse prave načine. Lučke LED je mogoče nastaviti tako, da svetijo v različnih barvah: odlično za otroke, ki želijo izraziti svoj občutek za slog.
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Nagrade
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Slabosti
nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-08-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-07-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Slabosti
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-07-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2025-07-15
Glasnost je omejena na 75 dB v običajnem načinu in 85 dB v potovalnem načinu, skladno s standardi EN 50332 za varno poslušanje.