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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Otroške brezžične naušesne slušalke

TAK4200MP/00

4

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

2 Nagrade

Na voljo v

Škrlatno vijolična
Škrlatno vijolična
Modra
Modra
Rožnata
Rožnata

Varne, zabavne in primerne za potovanja

S pisanimi lučkami LED na ušesnih školjkah in zabavno funkcijo brezžične skupne rabe zvoka so te slušalke zasnovane tako, da jih bodo otroci oboževali. Glasnost je omejena za mlada ušesa, poseben potovalni način pa otrokom omogoča varno poslušanje tudi v hrupnejših okoljih.

Poglej vse prednosti

Varne, zabavne in primerne za potovanja

  • Brezžične naušesne slušalke

  • Glasnost je omejena na 85 dB

  • Lučke LED. Skupna raba zvoka

  • Trpežne in zložljive

Vedno varno, vedno zabavno. Omejitve glasnosti za doma in na poti*

Vedno varno, vedno zabavno. Omejitve glasnosti za doma in na poti*

Te slušalke so posebej zasnovane za dodatno varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v hrupnejših okoljih zunaj doma lahko starši v aplikaciji Philips Headphones nastavijo omejitev glasnosti na 85 dB v potovalnem načinu.*

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Veliki okrogli upravljalni gumbi na spodnjem delu ušesnih školjk otrokom omogočajo preprosto uporabo teh slušalk, manjše ušesne školjke z mehkimi blazinicami pa zagotavljajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je preprosto nastavljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, ki otrokom pomagajo prepoznati, kako pravilno nadeti slušalke.

Barvita zasnova z lučkami LED

Barvita zasnova z lučkami LED

Barvite lučke LED v ušesnih školjkah se združujejo z večbarvno zasnovo teh slušalk, da te izstopajo na vse prave načine. Lučke LED je mogoče nastaviti tako, da svetijo v različnih barvah: odlično za otroke, ki želijo izraziti svoj občutek za slog.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika TPV_PBTAWARD127
  • Slika TPV_PBTAWARD135

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Slabosti

nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-08-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-07-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Slabosti

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-07-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2025-07-15

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Omejitve odgovornosti

  1. Glasnost je omejena na 75 dB v običajnem načinu in 85 dB v potovalnem načinu, skladno s standardi EN 50332 za varno poslušanje.