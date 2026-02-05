2 leti garancije
TAH8000EWT/00
Natančna, naravna reprodukcija zvoka
Zamenljiva baterija
Noise Canceling Pro
Do 70-urna avtonomija predvajanja
40-milimetrske akustične enote, prevlečene s svilo, vam zagotavljajo podroben zvok, možnost Dynamic Bass pa poln in bogat bas tudi pri nižjih glasnostih. Podprta sta kodeka LDAC in LC3, tako da lahko izkoristite vse prednosti pretočnega predvajanja v visoki ločljivosti, poslušate pa lahko tudi žično prek priključka USB-C. Poleg tega lahko v naši aplikaciji vklopite prostorski zvok za še bolj realistično izkušnjo poslušanja.
Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.
Med klicem bodo posebni mikrofoni in algoritem za odpravljanje šumov jasno zaznavali vaš glas in zmanjšali šume iz okolice. Tudi če boste na prometni mestni ulici v zelo vetrovnem dnevu, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.
4.0
od 5
4
Ocene
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Prednosti
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne