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  • Prepustite se zvoku
  • Prepustite se zvoku
  • Prepustite se zvoku
  • Prepustite se zvoku

Brezžične naušesne slušalke

TAH7508WT/97

Na voljo v

White
White
Črna
Črna

Prepustite se zvoku

Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitev nizke zakasnitve.

Poglej vse prednosti

Prepustite se zvoku

  • Noise Canceling Pro

  • Lahke naušesne slušalke

  • Naraven zvok. Dynamic Bass.

  • Do 60 ur predvajanja

Prepustite se z Noise Canceling Pro

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Lahke, udobne, zložljive in elegantne.

Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te naušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja, ušesne blazinice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Uživali boste lahko v bogatem zvoku, ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija naušesnih slušalk. Če želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti, lahko z večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.

Tehnične specifikacije

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