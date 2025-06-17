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  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
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  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.
  • Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.

4000 seriesBrezžične naušesne slušalke

TAH4209PK/00

4.9

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata
Rožnata
Svilnato bela
Svilnato bela
Črna
Črna

Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.

Z do 55 urami predvajanja vas bodo te brezžične naušesne slušalke razveseljevale več dni med posameznimi polnjenji. Odličen zvok, Dynamic Bass za globlje base tudi pri nižjih glasnostih, za videe pa lahko vklopite nastavitev nizke zakasnitve.

Poglej vse prednosti

Lahke, udobne, zložljive in predvajajo več dni.

  • Lahke naušesne slušalke

  • Naraven zvok. Dynamic Bass.

  • Do 55-urna avtonomija predvajanja

  • Razločni klici

Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure

Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure

Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti, ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako, da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno; več uporabe pomeni, da jih boste imeli vedno raje.

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

32 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok, naušesno prileganje pa nudi dostojno pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji za slušalke Philips aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb, tudi pri tišjem predvajanju.

Do 55-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

Do 55-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

Z do 55-urno avtonomijo predvajanja vam bodo te brezžične slušalke zagotovile predvajanje številnih seznamov predvajanja. Prek povezave USB-C se v samo 2 urah popolnoma napolnijo, hitro 15-minutno polnjenje pa omogoči dodatno 2-urno predvajanje glasbe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Prednosti

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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