2 leti garancije
Na voljo v
Lahke naušesne slušalke
Naraven zvok. Dynamic Bass.
Do 55-urna avtonomija predvajanja
Razločni klici
Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti, ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako, da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno; več uporabe pomeni, da jih boste imeli vedno raje.
32 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok, naušesno prileganje pa nudi dostojno pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji za slušalke Philips aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb, tudi pri tišjem predvajanju.
Z do 55-urno avtonomijo predvajanja vam bodo te brezžične slušalke zagotovile predvajanje številnih seznamov predvajanja. Prek povezave USB-C se v samo 2 urah popolnoma napolnijo, hitro 15-minutno polnjenje pa omogoči dodatno 2-urno predvajanje glasbe.
4.9
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Prednosti
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe