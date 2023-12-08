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TAH4205WT/00
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Za iOS in Android
Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.
Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)
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