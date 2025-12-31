2 leti garancije
TAH4000LB/00
Na voljo v
Naraven zvok. Dynamic Bass.
Udobno prileganje ušesom
Zamenljivi sestavni deli
Do 70-urna avtonomija predvajanja
Po meri nastavljene 32-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Pri gledanju filmov ali igranjem videoiger vam je na voljo tudi način z nizko zakasnitvijo, ki ga lahko vklopite v naši spremljevalni aplikaciji.
Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.
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