2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAE4205WT/00
8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb. del
Ušesna
Te brezžične slušalke odlikujejo 8,2 mm zvočne enota iz neodima, ki prinašajo čist zvok in udarne nizke tone. Kadar si želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov na daljinskem upravljalniku na kablu. Takoj boste občutili razliko.
Dve uri polnjenja prek povezave USB-C vam zagotovita 10 ur predvajanja. Kadar se zgodi, da je baterija že skoraj prazna, pa vam 15-minutno polnjenje omogoči dodatne 1,5 ure poslušanja. Ploščat kabel za slušalke udobno počiva za vašim vratom ne glede na to, ali imate slušalke v ušesih ali ne.
Ovalna akustična cev in izmenljivi gumijasti čepki nudijo udobno prileganje ušesu. Mehki stabilizatorji se tesno prilegajo pod rob uhlja, kar zagotavlja zanesljivo namestitev in boljšo pasivno zvočno izolacijo.
5.0
od 5
1
Ocena
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Slabosti
brak
Ta ocena je bila podana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ta ocena je bila podana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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