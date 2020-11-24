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  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
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  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone

Izdelek ni več na voljo

Brezžične ušesne slušalke

TAE4205WT/00

5
| (1) Ocena

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Občutite nizke tone
Obožujete trenutke, ko zadonijo nizki toni? Te brezžične ušesne slušalke ob pritisku namenskega gumba reproducirajo močnejše nizke tone. 10-urna avtonomija predvajanja, hitro polnjenje, nežni stabilizatorji ter zanesljivo prileganje in boljša pasivna redukcija šumov.
Poglej vse prednosti

Občutite nizke tone

  • 8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb. del

  • Ušesna

Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov. V hipu močnejši nizki toni.

Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov. V hipu močnejši nizki toni.

Te brezžične slušalke odlikujejo 8,2 mm zvočne enota iz neodima, ki prinašajo čist zvok in udarne nizke tone. Kadar si želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov na daljinskem upravljalniku na kablu. Takoj boste občutili razliko.

10-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

10-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

Dve uri polnjenja prek povezave USB-C vam zagotovita 10 ur predvajanja. Kadar se zgodi, da je baterija že skoraj prazna, pa vam 15-minutno polnjenje omogoči dodatne 1,5 ure poslušanja. Ploščat kabel za slušalke udobno počiva za vašim vratom ne glede na to, ali imate slušalke v ušesih ali ne.

Zanesljivo, prilagodljivo, udobno

Ovalna akustična cev in izmenljivi gumijasti čepki nudijo udobno prileganje ušesu. Mehki stabilizatorji se tesno prilegajo pod rob uhlja, kar zagotavlja zanesljivo namestitev in boljšo pasivno zvočno izolacijo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Slabosti

brak

Ta ocena je bila podana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ta ocena je bila podana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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