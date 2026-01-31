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TAE4105BL/00
Nizki toni na pohodu
Med poslušanjem svoje glasbene kolekcije uživajte v mogočnih nizkih tonih. Te ušesne slušalke se udobno prilagajo ušesnemu kanalu, z vgrajenim daljinskim upravljalnikom boste zlahka začasno zaustavili predvajanje. Odlično in uporabno predvsem takrat, ko prejmete klic.
10 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del
Ušesna
Modra
Si ne predstavljate življenja na poti brez najljubših skladb? Te slušalke s svojimi 10 mm zvočnimi enotami in ušesnimi čepki zagotavljajo močne in udarne nizke tone ter udobno poslušanje, odlično se prilegajo.
Ovalna oblika akustičnega kanala in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov omogočajo udobno prileganje. Vsako sekundo uživajte v svoji priljubljeni glasbeni kolekciji.
Sprejmite klic. Začasno zaustavite predvajanje. Vse to brez dotika pametnega telefona. Kotni priključek omogoča, da slušalke ostanejo priključene tudi, kadar imate telefon v žepu.
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