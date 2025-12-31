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Izdelek ni več na voljo
TAE4105BK/00
10 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del
Ušesna
Črna
Si ne predstavljate življenja na poti brez najljubših skladb? Te slušalke s svojimi 10 mm zvočnimi enotami in ušesnimi čepki zagotavljajo močne in udarne nizke tone ter udobno poslušanje, odlično se prilegajo.
Ovalna oblika akustičnega kanala in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov omogočajo udobno prileganje. Vsako sekundo uživajte v svoji priljubljeni glasbeni kolekciji.
Sprejmite klic. Začasno zaustavite predvajanje. Vse to brez dotika pametnega telefona. Kotni priključek omogoča, da slušalke ostanejo priključene tudi, kadar imate telefon v žepu.
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