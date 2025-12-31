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  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu

Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke z mikrofonom

TAE4105BK/00

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Nizki toni na pohodu
Med poslušanjem svoje glasbene kolekcije uživajte v mogočnih nizkih tonih. Te ušesne slušalke se udobno prilagajo ušesnemu kanalu, z vgrajenim daljinskim upravljalnikom boste zlahka začasno zaustavili predvajanje. Odlično in uporabno predvsem takrat, ko prejmete klic.
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Nizki toni na pohodu

  • 10 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • Črna

Udarni nizki toni. Čist zvok.

Si ne predstavljate življenja na poti brez najljubših skladb? Te slušalke s svojimi 10 mm zvočnimi enotami in ušesnimi čepki zagotavljajo močne in udarne nizke tone ter udobno poslušanje, odlično se prilegajo.

Zazibajte se v ritmih glasbe in resničnem udobju

Ovalna oblika akustičnega kanala in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov omogočajo udobno prileganje. Vsako sekundo uživajte v svoji priljubljeni glasbeni kolekciji.

Daljinski upravljalnik na kablu. Preprosto upravljajte glasbo in klice

Sprejmite klic. Začasno zaustavite predvajanje. Vse to brez dotika pametnega telefona. Kotni priključek omogoča, da slušalke ostanejo priključene tudi, kadar imate telefon v žepu.

Tehnične specifikacije

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