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Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

SW5700/07

Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 820.5 kB
  • 15 April 2022

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 7.5 MB
  • 20 April 2022

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