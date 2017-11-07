2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil ComfortCut
5-smerne prilagodljive glave
Prirezovalnik SmartClick Precision
Privoščite si udobno suho ali mokro britje. Naša rezila ComfortCut z glavami zaobljenega profila gladko drsijo po koži ter jo hkrati ščitijo pred vrezninami in rezi.
27 samoostrilnih rezil. 56.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.
Gibanje glave brivnika v 5 različnih smereh zagotavlja stik z obrazom tik ob koži ter natančno britje po vratu in čeljustih.
4.9
od 5
23
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Juraj1960
07/11/2017
Slovensko
Skvelý výrobok
Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
56986
10/01/2018
Česká republika
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
NykS
07/12/2021
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Відмінна робота бритви
Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління