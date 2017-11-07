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  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
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  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje
  • Hitro, temeljito britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

SW5700/07

4.9
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitro, temeljito britje
Obvladajte resnično udobje. Odkrijte gladko britje. Rezila ComfortCut z glavami zaobljenega profila gladko drsijo in ščitijo kožo.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Sila je v vaših rokah!

Hitro, temeljito britje

  • Sistem rezil ComfortCut

  • 5-smerne prilagodljive glave

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

Zaobljeni robovi se gladko pomikajo po koži za varno britje

Zaobljeni robovi se gladko pomikajo po koži za varno britje

Privoščite si udobno suho ali mokro britje. Naša rezila ComfortCut z glavami zaobljenega profila gladko drsijo po koži ter jo hkrati ščitijo pred vrezninami in rezi.

27 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

27 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

27 samoostrilnih rezil. 56.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.

Glave se premikajo v 5 smereh za hitro in gladko britje

Glave se premikajo v 5 smereh za hitro in gladko britje

Gibanje glave brivnika v 5 različnih smereh zagotavlja stik z obrazom tik ob koži ter natančno britje po vratu in čeljustih.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

23

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/11/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelý výrobok

Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

10/01/2018

Česká republika

Česká republika

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

07/12/2021

Україна

Україна

Preverjen kupec

Відмінна робота бритви

Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

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