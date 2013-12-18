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Odličen zvok
Idealni smo za glasbo, govor in filmske skladbe! Za osupljivo doživetje zvoka nas priklopite na prenosnik in vaše skladbe ter drugi zvoki bodo kar oživeli. S priročno urejenimi kabli bo vaša miza vedno pospravljena!
Napajanje prek povezave USB
Avdio vhod
Ta Philipsov zvočnik osebnega računalnika omogoča kakovostno predvajanje zvoka z bogato izkušnjo nizkih tonov iz ohišja zvočnikov.
Priročna funkcija priključitve in takojšnje uporabe kabla USB omogoča priključitev v kateri koli vhod USB in prenosnik bo zvočnike samodejno prepoznal kot izmenljivo pomnilniško napravo USB.
Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers