IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Zvočniki USB za prenosni računalnik

SPA20/00

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odličen zvok

Idealni smo za glasbo, govor in filmske skladbe! Za osupljivo doživetje zvoka nas priklopite na prenosnik in vaše skladbe ter drugi zvoki bodo kar oživeli. S priročno urejenimi kabli bo vaša miza vedno pospravljena!

Poglej vse prednosti

Odličen zvok

  • Napajanje prek povezave USB

  • Avdio vhod

Polni nizki toni

Ta Philipsov zvočnik osebnega računalnika omogoča kakovostno predvajanje zvoka z bogato izkušnjo nizkih tonov iz ohišja zvočnikov.

Napajanje s priključkom USB

Napajanje s priključkom USB

Priročna funkcija priključitve in takojšnje uporabe kabla USB omogoča priključitev v kateri koli vhod USB in prenosnik bo zvočnike samodejno prepoznal kot izmenljivo pomnilniško napravo USB.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SPA20 Notebook USB speakers

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki