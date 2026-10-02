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Retro Naušesne slušalke za uporabo v zaprtih prostorih

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RetroNaušesne slušalke za uporabo v zaprtih prostorih

SHP9500CY/00

Retro Naušesne slušalke za uporabo v zaprtih prostorih

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Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 418.6 kB
  • 2 October 2026

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