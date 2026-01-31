IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • The Freddie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroNaušesne slušalke za uporabo v zaprtih prostorih

SHP9500CY/00

The Freddie

To je vaš najboljši prijatelj. Podarite glasbi, ki jo obožujete, zvok, ki si ga zasluži, s temi žičnimi slušalkami klasičnega videza z akustično prepustnim hrbtnim delom. Izdelane so za poslušanje doma in avdiofilsko uglašene. Kombinacija privlačnega retro sloga in sodobnega udobja.

Poglej vse prednosti

The Freddie

  • Retro zasnova, čist zvok

  • Žične slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom

  • Nagnjene 50-milimetrske akustične enote

  • Udobne za dolgo poslušanje

Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti

Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti

Usnjene hlače in vaša najboljša majica s kratkimi rokavi se bodo podale k retro videzu sedemdesetih teh naušesnih slušalk. Bodisi da predvajate vinilno ploščo iz preteklih časov ali pretakate najnovejši singel, boste sproščeno uživali v toplem, pristnem zvoku.

Naušesne slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom. Bodite bliže svoji glasbi.

Naušesne slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom. Bodite bliže svoji glasbi.

Akustično prepusten hrbtni del poskrbi, da občutite samo srce glasbe. Uživate lahko v polnosti vsake note prostornega zvoka, pri katerem razločno slišite tako glasove kot inštrumente. Kot da bi bili na koncertu svoje najljubše skupine.

Nagnjene 50-milimetrske akustične enote iz neodima. Pristen zvok visoke ločljivosti.

Nagnjene 50-milimetrske akustične enote iz neodima. Pristen zvok visoke ločljivosti.

Akustične enote iz neodima so nagnjene za 15 stopinj, da se prilegajo naravni obliki vaših ušes, kar poskrbi, da vsako frekvenco slišite izjemno natančno. Visoki toni so čisti, basi uravnovešeni, srednji pa bogati in naravni. Popolno za vse vrste glasbe.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki