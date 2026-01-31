The Freddie

To je vaš najboljši prijatelj. Podarite glasbi, ki jo obožujete, zvok, ki si ga zasluži, s temi žičnimi slušalkami klasičnega videza z akustično prepustnim hrbtnim delom. Izdelane so za poslušanje doma in avdiofilsko uglašene. Kombinacija privlačnega retro sloga in sodobnega udobja.