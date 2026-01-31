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SHP9500CY/00
The Freddie
To je vaš najboljši prijatelj. Podarite glasbi, ki jo obožujete, zvok, ki si ga zasluži, s temi žičnimi slušalkami klasičnega videza z akustično prepustnim hrbtnim delom. Izdelane so za poslušanje doma in avdiofilsko uglašene. Kombinacija privlačnega retro sloga in sodobnega udobja.
Retro zasnova, čist zvok
Žične slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom
Nagnjene 50-milimetrske akustične enote
Udobne za dolgo poslušanje
Usnjene hlače in vaša najboljša majica s kratkimi rokavi se bodo podale k retro videzu sedemdesetih teh naušesnih slušalk. Bodisi da predvajate vinilno ploščo iz preteklih časov ali pretakate najnovejši singel, boste sproščeno uživali v toplem, pristnem zvoku.
Akustično prepusten hrbtni del poskrbi, da občutite samo srce glasbe. Uživate lahko v polnosti vsake note prostornega zvoka, pri katerem razločno slišite tako glasove kot inštrumente. Kot da bi bili na koncertu svoje najljubše skupine.
Akustične enote iz neodima so nagnjene za 15 stopinj, da se prilegajo naravni obliki vaših ušes, kar poskrbi, da vsako frekvenco slišite izjemno natančno. Visoki toni so čisti, basi uravnovešeni, srednji pa bogati in naravni. Popolno za vse vrste glasbe.
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