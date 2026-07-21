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Za iOS in Android
Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.
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Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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