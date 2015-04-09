Izdelek ni več na voljo
SHP2000/10
Vrhunsko udobje in popolna prilagodljivost
Lahke slušalke polne velikosti s povsem prilagodljivim naglavnim trakom in ušesnimi pokrovi za idealno prileganje in udobno poslušanje
40 mm pogonske enote/odprt hrbtni del
Nadušesne
Idealna dolžina kabla za večjo svobodo gibanja in možnost izbire, kje nositi avdio napravo.
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3.8
od 5
10
Ocene
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Stereo Headphones
Datum uporabe 2026-01-01
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Stereo Headphones
Datum uporabe 2026-01-01
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio