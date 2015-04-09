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Izdelek ni več na voljo

Žične avdio slušalke

SHP2000/10

3.8

| (10) Ocene

Vrhunsko udobje in popolna prilagodljivost

Lahke slušalke polne velikosti s povsem prilagodljivim naglavnim trakom in ušesnimi pokrovi za idealno prileganje in udobno poslušanje

Poglej vse prednosti

Za glasbo, računalnik, televizor

Vrhunsko udobje in popolna prilagodljivost

  • 40 mm pogonske enote/odprt hrbtni del

  • Nadušesne

Ušesne školjke polne velikosti odpravljajo zunanje šume

Plišaste ušesne blazinice za udobno dolgotrajno poslušanje

2-metrski kabel, ki vam omogoča, da predvajalnik postavite v torbo

Idealna dolžina kabla za večjo svobodo gibanja in možnost izbire, kje nositi avdio napravo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

10

Ocene

2

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Stereo Headphones

Datum uporabe 2026-01-01

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Stereo Headphones

Datum uporabe 2026-01-01

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

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