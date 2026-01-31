SHL5005WT/00
Za ljubezen do glasbe
S temi slušalkami lahko v poslušanju glasbe uživate povsod. Z mehkimi blazinicami boste svojo najljubšo glasbo poslušali dlje. Z odlično kakovostjo zvoka pa boste doživeli povsem novo izkušnjo poslušanja glasbe.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Plosko zložljive
Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje
32 mm zvočne enote zvočnikov ponujajo odličen zvok in globoke nizke tone
Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.
Ocene