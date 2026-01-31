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Slušalke z mikrofonom

SHL5005WT/00

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Za ljubezen do glasbe

S temi slušalkami lahko v poslušanju glasbe uživate povsod. Z mehkimi blazinicami boste svojo najljubšo glasbo poslušali dlje. Z odlično kakovostjo zvoka pa boste doživeli povsem novo izkušnjo poslušanja glasbe.

Poglej vse prednosti

Kjer koli ste.

Za ljubezen do glasbe

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Plosko zložljive

Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje

Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje

32 mm zvočne enote zvočnikov ponujajo odličen zvok in globoke nizke tone

32 mm zvočne enote zvočnikov ponujajo odličen zvok in globoke nizke tone

Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.

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