2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
40 mm zvočniki iz neodima, ki prinašajo drzne in mogočne nizke tone
Močni nizki toni, ki so idealni za poslušanje glasbe. Naj vas elegantna oblika ne zavede, saj posebej zasnovan kanal za nizke tone in posebej uglašene pogonske enote ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+. Z ločeno akustično prostornino lahko pri vsakem predvajanju uživate v izjemno doslednih in mogočnih nizkih tonih.
Edinstveni način kompaktnega zlaganja vam zagotavlja najboljšo uporabo na poti. Slušalke je mogoče zložiti plosko ali kompaktno, da jih lahko enostavno prenašate in pospravite.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Prednosti
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Slabosti
Nincs ilyen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal