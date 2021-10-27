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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

BASS+Slušalke z mikrofonom

SHL3175BK/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Začutite. BASS+
Slušalke Philips BASS+ bodo glasbo ponovno obogatile z izjemnimi in drznimi nizkimi toni. Elegantne in trpežne nadušesne slušalke predvajajo močne in poskočne nizke tone ter so primerne za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.
Poglej vse prednosti

Začutite. BASS+

  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Nadušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Kompaktno zlaganje

40 mm zvočniki iz neodima

40 mm zvočniki iz neodima

40 mm zvočniki iz neodima, ki prinašajo drzne in mogočne nizke tone

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

Močni nizki toni, ki so idealni za poslušanje glasbe. Naj vas elegantna oblika ne zavede, saj posebej zasnovan kanal za nizke tone in posebej uglašene pogonske enote ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+. Z ločeno akustično prostornino lahko pri vsakem predvajanju uživate v izjemno doslednih in mogočnih nizkih tonih.

Popolnoma zložljivo v kompaktno obliko za enostavno shranjevanje in prenašanje

Popolnoma zložljivo v kompaktno obliko za enostavno shranjevanje in prenašanje

Edinstveni način kompaktnega zlaganja vam zagotavlja najboljšo uporabo na poti. Slušalke je mogoče zložiti plosko ali kompaktno, da jih lahko enostavno prenašate in pospravite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Prednosti

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Slabosti

Nincs ilyen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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