2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
12,2 mm pog. enote/odprti ušesni čepki
Ušesni čepek
Majhna teža ni znak krhkosti. Kabel slušalk je zasnovan za uporabo na poti, zato ima vgrajeno uvodnico, ki zagotavlja večjo trpežnost in daljšo življenjsko dobo.
Ikonična oblika z inovativnimi, sodobnimi svetlečimi poudarki
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Prednosti
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Slabosti
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Слушалки с микрофон
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Prednosti
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Slabosti
Zvuk není perfektní
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem