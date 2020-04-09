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  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Slušalke Philips Flite Hyprlite, ki vam popestrijo dan in so izjemno udobne za nošenje, predvajajo jasen zvok. Ker so izjemno tanke in neverjetno lahke, komaj občutite, da jih nosite.
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Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 12,2 mm pog. enote/odprti ušesni čepki

  • Ušesni čepek

Trpežen kabel z uvodnico

Trpežen kabel z uvodnico

Majhna teža ni znak krhkosti. Kabel slušalk je zasnovan za uporabo na poti, zato ima vgrajeno uvodnico, ki zagotavlja večjo trpežnost in daljšo življenjsko dobo.

Elegantni poudarki s kovinskim premazom

Elegantni poudarki s kovinskim premazom

Ikonična oblika z inovativnimi, sodobnimi svetlečimi poudarki

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Prednosti

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Slabosti

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Слушалки с микрофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Prednosti

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Slabosti

Zvuk není perfektní

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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