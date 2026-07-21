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Slušalke z mikrofonom

SHE3705WT/00

Slušalke z mikrofonom

Izdelek ni več na voljo

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Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Svetlo modra
Svetlo modra
Črna
Črna

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Aplikacija za slušalke Philips

Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 414.7 kB
  • 21 July 2026

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Garancija

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