2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.
Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.
Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite zvočne enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Prednosti
Všetko
Slabosti
Žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Prednosti
Качество и удобство
Slabosti
Не выявил
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Preverjen kupec
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Prednosti
Малки и компактни
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Слушалки с микрофон
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Слушалки с микрофон