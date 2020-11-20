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  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Črna
Črna
Močni ritmi, izraziti nizki toni
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips Beamers za mogočne nizke tone z ovalnimi cevastimi vstavki za udobno nošenje.
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Kompaktna zasnova

Močni ritmi, izraziti nizki toni

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

2 zamenljiva gumijasta ušesna pokrovčka za popolno prileganje

Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.

Vgrajeni mikrofon preklaplja med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.

Učinkovite zvočne enote za mogoče nizke tone in jasen zvok

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite zvočne enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Prednosti

Všetko

Slabosti

Žiadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Prednosti

Качество и удобство

Slabosti

Не выявил

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Preverjen kupec

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Prednosti

Малки и компактни

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Слушалки с микрофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3555WT Слушалки с микрофон

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