IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

2000 series Slušalke z ušesnimi čepki in mikrofonom

Izdelek ni več na voljo

Podpora

2000 seriesSlušalke z ušesnimi čepki in mikrofonom

SHE2305BK/00

2000 series Slušalke z ušesnimi čepki in mikrofonom

Izdelek ni več na voljo

Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata-vijolična
Rožnata-vijolična
Črna
Črna

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Za iOS in Android

Aplikacija za slušalke Philips

Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

Skenirajte QR-kodo za prenos aplikacije
Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 287.8 kB
  • 12 March 2024

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali