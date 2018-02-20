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Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke

SHE1455BK/10

1

| (1) Ocena

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Dynamic Bass

Zvočniki za dinamične nizke tone in jasen zvok.

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Predvajanje glasbe in pogovor

Dynamic Bass

  • Ušesna

  • Črna

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

3 zamenljivi gumijasti ušesni pokrovčki za popolno prileganje vsem ušesom

3 zamenljivi gumijasti ušesni pokrovčki za popolno prileganje vsem ušesom

Na voljo so 3 velikosti zamenljivih ušesnih pokrovčkov, od majhnega do velikega, in zagotovo boste našli par, s katerim se bodo te slušalke Philips popolnoma prilegale vašemu ušesu.

Odlična zatesnitev ušesa za zadržanje šumov iz okolice

Izjemno majhne zvočne enote teh slušalk Philips se udobno prilegajo ušesu, zaradi česar zadržujejo okoliške šume in tako omogočajo izjemen užitek pri poslušanju glasbe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Ta ocena je bila podana za SHE1455BK Căşti intraauriculare

Ta ocena je bila podana za SHE1455BK Căşti intraauriculare

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