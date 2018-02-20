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SHE1455BK/10
Dynamic Bass
Zvočniki za dinamične nizke tone in jasen zvok.
Ušesna
Črna
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
Na voljo so 3 velikosti zamenljivih ušesnih pokrovčkov, od majhnega do velikega, in zagotovo boste našli par, s katerim se bodo te slušalke Philips popolnoma prilegale vašemu ušesu.
Izjemno majhne zvočne enote teh slušalk Philips se udobno prilegajo ušesu, zaradi česar zadržujejo okoliške šume in tako omogočajo izjemen užitek pri poslušanju glasbe.
1.0
od 5
1
Ocena
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Ta ocena je bila podana za SHE1455BK Căşti intraauriculare
Ta ocena je bila podana za SHE1455BK Căşti intraauriculare