2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
40 mm zvočniki iz neodima, ki prinašajo drzne in mogočne nizke tone
Z vrtljivimi ušesnimi školjkami in prilagodljivim naglavnim obročem se slušalke odlično prilegajo vsakomur.
Močni nizki toni, ki so idealni za poslušanje glasbe. Naj vas elegantna oblika ne zavede, saj posebej zasnovan kanal za nizke tone in posebej uglašene zvočne enote ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+. Z ločeno akustično prostornino lahko pri vsakem predvajanju uživate v izjemno doslednih in mogočnih nizkih tonih.
4.5
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175BK Bluetooth headset
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175BK Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Prednosti
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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