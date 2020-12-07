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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

Slušalke Bluetooth

SHB3175BK/00

4.5
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Začutite. BASS+
Elegantne in trpežne slušalke Philips BASS+ poskrbijo za izjemne in poskočne nizke tone. Čudovit videz, izjemen zvok in vrhunska cena. Brezžične čezušesne slušalke s povezavo Bluetooth za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.
Poglej vse prednosti

Začutite. BASS+

  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Nadušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Kompaktno zlaganje

40 mm zvočniki iz neodima

40 mm zvočniki iz neodima

40 mm zvočniki iz neodima, ki prinašajo drzne in mogočne nizke tone

Odlično prileganje za vsakogar

Odlično prileganje za vsakogar

Z vrtljivimi ušesnimi školjkami in prilagodljivim naglavnim obročem se slušalke odlično prilegajo vsakomur.

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

Močni nizki toni, ki so idealni za poslušanje glasbe. Naj vas elegantna oblika ne zavede, saj posebej zasnovan kanal za nizke tone in posebej uglašene zvočne enote ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+. Z ločeno akustično prostornino lahko pri vsakem predvajanju uživate v izjemno doslednih in mogočnih nizkih tonih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175BK Bluetooth headset

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175BK Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Prednosti

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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