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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

BASS+Brezžična naušna slušalka z mikrofonom

SHB3075WT/00

4.4

| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Črna
Črna

Začutite. BASS+

Elegantne in kompaktne slušalke Philips BASS+ poskrbijo za izjemne in poskočne nizke tone. Čudovit videz, izjemen zvok in vrhunska cena. Brezžične slušalke s povezavo Bluetooth za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.

Poglej vse prednosti

Začutite. BASS+

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Plosko zložljive

Odlična zvočna izolacija za večji užitek ob poslušanju

Odlična zvočna izolacija za večji užitek ob poslušanju

Zaprta oblika slušalk BASS+ zadrži hrup iz okolice in tako ustvari boljšo zvočno izolacijo za večji užitek ob poslušanju.

32 mm pogonske enote zvočnikov

32 mm pogonske enote zvočnikov

Slušalke BASS+ z 32 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke tone.

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke zračne ušesne blazinice zagotavljajo izredno udobno dolgotrajno poslušanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

30

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

13/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršen zvuk

Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !

Prednosti

Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Datum uporabe 2020-01-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Datum uporabe 2020-01-13

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Prednosti

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Datum uporabe 2020-07-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Datum uporabe 2020-07-30

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

OK sluchátka

Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

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