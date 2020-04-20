Izdelek ni več na voljo
Skladba za skladbo, brez predaha
Bodite svobodni. Te brezžične ušesne slušalke se ob pomoči prenosnega polnilnega ohišja ponašajo z osupljivo 110-urno avtonomijo predvajanja. Uživajte v odličnem zvoku brez predaha in neposrednem dostopu do digitalnega pomočnika vašega telefona. Je kdo omenil popotovanje?
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Črna
6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.
Slušalke so pripravljene na združevanje takoj, ko jih vzamete iz ohišja. Potem ko so združene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile združene.
4.7
od 5
22
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Super slušalke
Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec
Prednosti
Kaliteta zvoka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Datum uporabe 2020-03-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Datum uporabe 2020-03-20
Zulu8
01/04/2020
Slovensko
Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou
Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.
Prednosti
Bezdrôtové, dlhá výdrž
Slabosti
Veľká kolíska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum uporabe 2019-12-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum uporabe 2019-12-01
Zdenka07
03/12/2021
Česká republika
sluchátka
SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum uporabe 2021-11-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum uporabe 2021-11-03