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Izdelek ni več na voljo

2000 seriesResnično brezžične ušesne slušalke

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Skladba za skladbo, brez predaha

Bodite svobodni. Te brezžične ušesne slušalke se ob pomoči prenosnega polnilnega ohišja ponašajo z osupljivo 110-urno avtonomijo predvajanja. Uživajte v odličnem zvoku brez predaha in neposrednem dostopu do digitalnega pomočnika vašega telefona. Je kdo omenil popotovanje?

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Skladba za skladbo, brez predaha

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

  • Črna

6 mm zvočne enote iz neodima. Odličen zvok, udarni nizki toni

6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.

Način Mono skrbi, da lahko eno uho ostane prosto

Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprave Bluetooth

Slušalke so pripravljene na združevanje takoj, ko jih vzamete iz ohišja. Potem ko so združene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile združene.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

22

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Super slušalke

Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec

Prednosti

Kaliteta zvoka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Datum uporabe 2020-03-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Datum uporabe 2020-03-20

01/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou

Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.

Prednosti

Bezdrôtové, dlhá výdrž

Slabosti

Veľká kolíska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum uporabe 2019-12-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum uporabe 2019-12-01

03/12/2021

Česká republika

Česká republika

sluchátka

SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum uporabe 2021-11-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum uporabe 2021-11-03

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