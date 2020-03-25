Izdelek ni več na voljo
Ne prekinite glasbe
Vse je mogoče premagati ob spremljavi glasbe. Te brezžične ušesne slušalke nudijo odličen zvok, s prenosno polnilno torbico pa se ponašajo tudi z do 20-urno avtonomijo. Z dvojnim pritiskom večfunkcijskega gumba lahko celo prikličete pomočnika v telefonu.
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Črna
Te slušalke vas s prenosnim polnilnim ohišjem preprosto ne bodo pustile na cedilu. Z enim samim polnjenjem nudijo do tri ure predvajanja ali pogovorov. Če se na teren odpravite s popolnoma napolnjenim ohišjem, lahko z več vmesnimi polnjenji uživate še dodatnih 9 ur. Slušalke po potrebi preprosto vstavite v ohišje. Popolno polnjenje traja 1,5 ure.
S tesno prilegajočo in lahko zasnovo lahko v resničnem udobju brezskrbno uživate v svoji glasbi. Mehka gumirana krilca se tesno prilegajo ob spodnjo stran uhlja. Izmenljivi ušesni čepki slušalk omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu in skrbijo, da ne izpustite niti enega zvoka.
6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.
4.9
od 5
16
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
R.S.B
25/03/2020
Slovenija
Minimalistične
Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.
Prednosti
Priporočam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum uporabe 2019-11-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum uporabe 2019-11-25
Marko R.
21/03/2020
Slovenija
Priročne
Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum uporabe 2019-09-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum uporabe 2019-09-21
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Prednosti
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Slabosti
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum uporabe 2019-12-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum uporabe 2019-12-03