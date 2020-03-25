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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

2000 seriesSlušalke

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Ne prekinite glasbe

Vse je mogoče premagati ob spremljavi glasbe. Te brezžične ušesne slušalke nudijo odličen zvok, s prenosno polnilno torbico pa se ponašajo tudi z do 20-urno avtonomijo. Z dvojnim pritiskom večfunkcijskega gumba lahko celo prikličete pomočnika v telefonu.

Poglej vse prednosti

Ne prekinite glasbe

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

  • Črna

Do 20-urna avtonomija predvajanja glasbe in do 14 ur pogovorov

Te slušalke vas s prenosnim polnilnim ohišjem preprosto ne bodo pustile na cedilu. Z enim samim polnjenjem nudijo do tri ure predvajanja ali pogovorov. Če se na teren odpravite s popolnoma napolnjenim ohišjem, lahko z več vmesnimi polnjenji uživate še dodatnih 9 ur. Slušalke po potrebi preprosto vstavite v ohišje. Popolno polnjenje traja 1,5 ure.

Mehka gumirana krilca. Varno in udobno

S tesno prilegajočo in lahko zasnovo lahko v resničnem udobju brezskrbno uživate v svoji glasbi. Mehka gumirana krilca se tesno prilegajo ob spodnjo stran uhlja. Izmenljivi ušesni čepki slušalk omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu in skrbijo, da ne izpustite niti enega zvoka.

6 mm zvočne enote iz neodima. Odličen zvok, udarni nizki toni

6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

16

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/03/2020

Slovenija

Slovenija

Minimalistične

Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.

Prednosti

Priporočam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum uporabe 2019-11-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum uporabe 2019-11-25

21/03/2020

Slovenija

Slovenija

Priročne

Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum uporabe 2019-09-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum uporabe 2019-09-21

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Prednosti

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Slabosti

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum uporabe 2019-12-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum uporabe 2019-12-03

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