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Izdelek ni več na voljo
Komplet nadomestnih slamic
2 v paketu
Uporabljajte jo v paketu s stekleničko s slamico Bendy, 300 ml. Za uporabo s stekleničko s slamico, 200 ml, z navadnimi škarjami skrajšajte slamico za 3 cm. Za lažje merjenje preverite stranski del embalaže.
Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
puccawa
06/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Spokojenost!
Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.
Prednosti
ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Lucka83
19/01/2020
Česká republika
Super!
Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.