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  • Slamico lahko po potrebi enostavno zamenjate
  • Slamico lahko po potrebi enostavno zamenjate

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet nadomestnih slamic

SCF797/00

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Slamico lahko po potrebi enostavno zamenjate
Komplet nadomestnih slamic Philips Avent Bendy vključuje dve slamici. S slamicama v kompletu lahko nadomestite slamico, ki ste jo izgubili, ali rabljeno slamico, da bo steklenička vedno čista in higienična.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Kompatibilni izdelki
Stekleničke s slamico

Stekleničke s slamico

SCF796/01

Stekleničke s slamico

Stekleničke s slamico

SCF796/02

Stekleničke s slamico

Stekleničke s slamico

SCF798/02

Vaša steklenička s slamico naj bo vedno pripravljena na uporabo.

Slamico lahko po potrebi enostavno zamenjate

  • Komplet nadomestnih slamic

  • 2 v paketu

Enostavno zamenjajte slamico in tako poskrbite za higieno

Primerna za vse stekleničke s slamico Bendy

Primerna za vse stekleničke s slamico Bendy

Uporabljajte jo v paketu s stekleničko s slamico Bendy, 300 ml. Za uporabo s stekleničko s slamico, 200 ml, z navadnimi škarjami skrajšajte slamico za 3 cm. Za lažje merjenje preverite stranski del embalaže.

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost!

Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.

Prednosti

ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

19/01/2020

Česká republika

Česká republika

Super!

Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 