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  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Philips AventStekleničke s slamico

SCF796/01

4.8
| (217) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
Steklenička s slamico Philips Avent Bendy z ergonomskimi ročaji je popolna izbira za prve požirke po slamici in omogoča zdrav razvoj ustne votline. Razvita je bila v sodelovanju s strokovnjaki, zato je to naša najboljša steklenička s slamico.*
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Ventil proti puščanju, ki preprečuje razlivanje

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

  • Steklenička s slamico Bendy

  • 200 ml/7 oz

  • 9 m+

  • 1 v paketu

Stekleničke Philips Avent sledijo razvoju vašega otroka

Učenje samostojnega pitja je ključen korak pri razvoju otroka. Podpiramo otrokovo potovanje do samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji, mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi, ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo pridobljene motorične sposobnosti in sposobnosti pitja. Pri razvoju naših rešitev vrhunske kakovosti se vedno osredotočamo na priročnost in higieno.

Ergonomska ročaja in mehka slamica – idealno za malčke

Vgrajena ročaja stekleničke sta ergonomsko zasnovana, zato je mogoče stekleničko enostavno prijeti z majhnimi rokami. Mehka in upogljiva slamica je nežna do dlesni, lahka steklenička manjše velikosti pa je idealna za prve požirke po slamici.

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

217

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/04/2023

Srbija

Srbija

Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema

Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne

Prednosti

Kvalitet, dizajn

Slabosti

Mala milimetraza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Fenomenalna stvarcica

Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

20/04/2023

Srbija

Srbija

Predivna flašica, vrlo praktična

Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.

Prednosti

Sve

Slabosti

Ništa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Od 200 vprašanih pedontologov se jih 90 % strinja, da zasnova naše stekleničke s slamico omogoča zdrav razvoj ustne votline. 89 % se jih strinja, da pitje po slamici krepi ustne mišice, kar pripomore k pridobivanju moči v ustih (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016). Steklenička je bila razvita v sodelovanju z logopedi, zobozdravnikom, strokovnjakom za ergonomijo in babico.