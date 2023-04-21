2 leti garancije
Steklenička s slamico Bendy
200 ml/7 oz
9 m+
1 v paketu
Učenje samostojnega pitja je ključen korak pri razvoju otroka. Podpiramo otrokovo potovanje do samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji, mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi, ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo pridobljene motorične sposobnosti in sposobnosti pitja. Pri razvoju naših rešitev vrhunske kakovosti se vedno osredotočamo na priročnost in higieno.
Vgrajena ročaja stekleničke sta ergonomsko zasnovana, zato je mogoče stekleničko enostavno prijeti z majhnimi rokami. Mehka in upogljiva slamica je nežna do dlesni, lahka steklenička manjše velikosti pa je idealna za prve požirke po slamici.
Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.
4.8
od 5
217
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mima111222333444
21/04/2023
Srbija
Del promocije
Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema
Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne
Prednosti
Kvalitet, dizajn
Slabosti
Mala milimetraza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Milicaisrdjan
21/04/2023
Srbija
Del promocije
Fenomenalna stvarcica
Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Jaaaaaaaa
20/04/2023
Srbija
Del promocije
Predivna flašica, vrlo praktična
Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.
Prednosti
Sve
Slabosti
Ništa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF796/01 Straw Cups
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Od 200 vprašanih pedontologov se jih 90 % strinja, da zasnova naše stekleničke s slamico omogoča zdrav razvoj ustne votline. 89 % se jih strinja, da pitje po slamici krepi ustne mišice, kar pripomore k pridobivanju moči v ustih (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016). Steklenička je bila razvita v sodelovanju z logopedi, zobozdravnikom, strokovnjakom za ergonomijo in babico.