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Izdelek ni več na voljo
Komplet
Za največjo možno prilagodljivost.
Varno lahko uporabljate v grelniku stekleničk, mikrovalovni pečici, pomivalnem stroju in sterilizatorju.
Za hranjenje dojenčka z doma pripravljenimi obroki.
4.8
od 5
46
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mamica
30/07/2020
Slovenija
Top, top
Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.
Prednosti
Super uporabna stvar
Slabosti
Je ni stvari :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
2017martina
29/12/2019
Česká republika
Del promocije
Supr! Doporučuji!
Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.
Prednosti
snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu
Slabosti
zatím nic
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Hannah1980
27/12/2019
Česká republika
Del promocije
Vyrobek je skvělý
Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.
Prednosti
Praktičnost
Slabosti
O zadne nevim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.