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  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
  • Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti

Izdelek ni več na voljo

Philips AventPosodica za shranjevanje hrane

SCF721/20

4.8
| (46) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti
Posodice za shranjevanje hrane Philips Avent so vsestranske, enostavne za uporabo in zasnovane tako, da rastejo z otrokom. Idealne so za shranjevanje hrane doma in na poti.
Poglej vse prednosti
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki
Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF395/31

Enojna električna polnljiva črpalka

Enojna električna polnljiva črpalka

SCF396/31

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF397/31

Ročna prsna črpalka

Ročna prsna črpalka

SCF430/20

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF398/11

Z neprepustnim pokrovčkom

Idealna posodica za hrano za uporabo doma in na poti

  • Komplet

Za uporabo v hladilniku in zamrzovalniku

Za uporabo v hladilniku in zamrzovalniku

Za največjo možno prilagodljivost.

Enostavna uporaba in čiščenje

Enostavna uporaba in čiščenje

Varno lahko uporabljate v grelniku stekleničk, mikrovalovni pečici, pomivalnem stroju in sterilizatorju.

Vključuje žličko za hranjenje

Vključuje žličko za hranjenje

Za hranjenje dojenčka z doma pripravljenimi obroki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

46

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Top, top

Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.

Prednosti

Super uporabna stvar

Slabosti

Je ni stvari :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Supr! Doporučuji!

Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.

Prednosti

snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu

Slabosti

zatím nic

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyrobek je skvělý

Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.

Prednosti

Praktičnost

Slabosti

O zadne nevim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

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