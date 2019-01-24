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  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
  • Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent VIAPosodice Avent za materino mleko

SCF612/10

5
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki
Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

SCF297/05

Posodica za shranjevanje mleka

Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

  • Shranjevanje

Enostavna organizacija

Enostavna organizacija

Enostavno označevanje skodelic z datumi in vsebino

Primerno za uporabo z vsemi prsnimi črpalkami in cuclji Philips Avent

Posodice za shranjevanje materinega mleka so združljive z vsemi prsnimi črpalkami in cuclji Philips Avent.

Lahko shranjujete v hladilniku/zamrzovalniku

Skodelice Philips Avent lahko shranjujete v hladilniku ali zamrzovalniku in jih čistite v pomivalnem stroju

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus termék

Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

29/12/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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