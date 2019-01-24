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Izdelek ni več na voljo
Shranjevanje
Enostavno označevanje skodelic z datumi in vsebino
Posodice za shranjevanje materinega mleka so združljive z vsemi prsnimi črpalkami in cuclji Philips Avent.
Skodelice Philips Avent lahko shranjujete v hladilniku ali zamrzovalniku in jih čistite v pomivalnem stroju
5.0
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zsobogyo
24/01/2019
Magyarország
Nagyon praktikus termék
Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Zoe41
29/12/2015
Polska
Preverjen kupec
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.