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Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje
Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.
Materino mleko
Enostavno označevanje skodelic z datumi in vsebino
Nastavek uporabite za iztiskanje in hranjenje z isto posodico
Skodelice Philips Avent lahko shranjujete v hladilniku ali zamrzovalniku in jih čistite v pomivalnem stroju
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.