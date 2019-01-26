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Izdelek ni več na voljo

Philips Avent VIASistem za hranjenje Avent

SCF610/05

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

Sistem za shranjevanje Philips Avent je vsestranski, kompakten sistem, ki raste z otrokom. V isti posodici lahko shranite materino mleko in drugo hrano za dojenčke. Primeren je za vse prsne črpalke in cuclje Philips Avent.

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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki

Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

SCF297/05

Posodica za shranjevanje mleka

Sistem za shranjevanje Philips Avent za enostavno shranjevanje

  • Materino mleko

Enostavna organizacija

Enostavna organizacija

Enostavno označevanje skodelic z datumi in vsebino

Primerno za uporabo z vsemi prsnimi črpalkami in cuclji Philips Avent

Nastavek uporabite za iztiskanje in hranjenje z isto posodico

Lahko shranjujete v hladilniku/zamrzovalniku

Skodelice Philips Avent lahko shranjujete v hladilniku ali zamrzovalniku in jih čistite v pomivalnem stroju

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 