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Philips Avent Premium Hitri grelnik stekleničk

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Philips Avent PremiumHitri grelnik stekleničk

SCF358/00

Philips Avent Premium Hitri grelnik stekleničk

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  • Kako segreti stekleničko mleka z grelnikom stekleničk Philips Avent SCF358
    Kako segreti stekleničko mleka z grelnikom stekleničk Philips Avent SCF358

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF dat., 358.8 kB
  • 4 January 2021

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