IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje
  • Pametno in enostavno segrevanje

Philips Avent PremiumHitri grelnik stekleničk

SCF358/00

4.4
| (185) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

1 nagrada

Pametno in enostavno segrevanje
Pripravite segreto hrano v nekaj minutah z grelnikom stekleničk, ki poskrbi za pravo temperaturo. Pameten senzor za nadzor temperature samodejno prilagodi vzorec gretja, da grelnik hitro in enakomerno segreje hrano.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Nič več ugibanja, ali je hrana dovolj topla

Pametno in enostavno segrevanje

  • Greje enakomerno, brez vročih mest

  • Način za hitro segrevanje in tajanje

  • Primerno za mleko in otroško hrano

Pametni temperaturni regulator izbere najboljši način gretja

Pametni temperaturni regulator izbere najboljši način gretja

Nastavite količino mleka in pritisnite Start. Pametni nadzor temperature bo poskrbel za vse ostalo. Zazna začetno temperaturo mleka in mleko hitro segreje na idealno temperaturo, ki jo nato ohranja do 60 minut.

Funkcija odmrzovanja za zamrznjeno mleko in posodice z otroško hrano

Funkcija odmrzovanja za zamrznjeno mleko in posodice z otroško hrano

Imate v zamrzovalniku radi shranjene dodatne obroke? Grelnik stekleničk hitro odmrzne mleko in tudi posodice z otroško hrano.

Segreje posodice z otroško hrano in mleko

Segreje posodice z otroško hrano in mleko

Ko je vaš malček pripravljen za prehod na trdno hrano, lahko z grelnikom stekleničk odmrzujete tudi posodice z otroško hrano.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image PBTAWARD15

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

185

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično za brzu pripremu mlijeka

Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje

Prednosti

Brzina i kvaliteta

Slabosti

Slaba preporuka prodavatelja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.

Prednosti

Brzina

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

31/01/2022

Slovensko

Slovensko

Produk splna učel a je rýchli

Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.

Prednosti

Rýchlosť Presnosť

Slabosti

Teplota

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Za 150 ml/5 oz mleka pri temperaturi 22 °C/72 °F v 260 ml/9 oz steklenički Philips Natural

  2. V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.