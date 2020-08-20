2 leti garancije
Greje enakomerno, brez vročih mest
Način za hitro segrevanje in tajanje
Primerno za mleko in otroško hrano
Nastavite količino mleka in pritisnite Start. Pametni nadzor temperature bo poskrbel za vse ostalo. Zazna začetno temperaturo mleka in mleko hitro segreje na idealno temperaturo, ki jo nato ohranja do 60 minut.
Imate v zamrzovalniku radi shranjene dodatne obroke? Grelnik stekleničk hitro odmrzne mleko in tudi posodice z otroško hrano.
Ko je vaš malček pripravljen za prehod na trdno hrano, lahko z grelnikom stekleničk odmrzujete tudi posodice z otroško hrano.
Nagrade
4.4
od 5
185
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Venera007
20/08/2020
Hrvatska
Odlično za brzu pripremu mlijeka
Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje
Prednosti
Brzina i kvaliteta
Slabosti
Slaba preporuka prodavatelja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
sanjalica
29/07/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.
Prednosti
Brzina
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
GemJecny
31/01/2022
Slovensko
Produk splna učel a je rýchli
Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.
Prednosti
Rýchlosť Presnosť
Slabosti
Teplota
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Za 150 ml/5 oz mleka pri temperaturi 22 °C/72 °F v 260 ml/9 oz steklenički Philips Natural
V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.