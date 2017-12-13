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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPrsne blazinice za enkratno uporabo

SCF254/30

4.9

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Udobno in diskretno

Edinstvene prsne blazinice Philips Avent SCF254/30 so zasnovane tako, da vam podnevi omogočajo suho in udobno uporabo.

Poglej vse prednosti
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF395/31

Enojna električna polnljiva črpalka

Enojna električna polnljiva črpalka

SCF396/31

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF397/31

Ročna prsna črpalka

Ročna prsna črpalka

SCF430/20

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF398/11

Prsne blazinice Avent

Udobno in diskretno

  • 30 dnevnih blazinic

Nevidne pod obleko

Nevidne pod obleko

Izjemno tanke z zaobljeno obliko. Lepljiv trak jih zadržuje na mestu.

Zaščita proti drsenju z lepilnim trakom

Zaščita proti drsenju zaradi lepilnih trakov, ki obdržijo prsno blazinico na mestu.

Pri razvoju je sodelovala strokovnjakinja za dojenje

Razvito v sodelovanju z babico in svetovalko za dojenje, ki že 20 let pomaga doječim mamicam.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű melltartóbetét

Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

kismamák nagy sgítsége

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

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