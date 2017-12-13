Izdelek ni več na voljo
Udobno in diskretno
Edinstvene prsne blazinice Philips Avent SCF254/30 so zasnovane tako, da vam podnevi omogočajo suho in udobno uporabo.
30 dnevnih blazinic
Izjemno tanke z zaobljeno obliko. Lepljiv trak jih zadržuje na mestu.
Zaščita proti drsenju zaradi lepilnih trakov, ki obdržijo prsno blazinico na mestu.
Razvito v sodelovanju z babico in svetovalko za dojenje, ki že 20 let pomaga doječim mamicam.
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4.9
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MisiJ
13/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Kiváló minőségű melltartóbetét
Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
norbibi
23/01/2019
Magyarország
kismamák nagy sgítsége
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.