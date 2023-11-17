2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
6 m+
Mehki ustnik je nežen do dlesni.
Preprosto pitje in čiščenje
Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.
4.7
od 5
10
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Slabosti
Nahrada naustku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Mäkké náustky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Mäkké náustky
Mamka32
30/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
super savičky
Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.
Prednosti
funkčnost, odolnost, pružnost
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.