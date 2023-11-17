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Izdelek ni več na voljo

Philips AventMehki ustniki

SCF246/00

4.7
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Mehka ustnika
Mehki ustniki Philips Avent SCF246/11 so zasnovani za občutljive dlesni in omogočajo preprost prehod z dojenja ali stekleničke na lonček za pitje. Opremljeni so z ventilom proti polivanju, ki omogoča preprosto pitje in čiščenje.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Kompatibilni izdelki
Lonček z ustnikom

Lonček z ustnikom

SCF551/03

Lonček z ustnikom

Lonček z ustnikom

SCF551/05

Ustnik za enostaven preklop od stekleničke do lončka

Mehka ustnika

  • 6 m+

Nežno do dlesni

Mehki ustnik je nežen do dlesni.

Patentiran ventil proti polivanju

Preprosto pitje in čiščenje

Združljiva s stekleničkami in lončki Philips Avent

Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

10

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
1

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Slabosti

Nahrada naustku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Mäkké náustky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Mäkké náustky

30/12/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

super savičky

Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.

Prednosti

funkčnost, odolnost, pružnost

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF246/00 Měkké hubičky

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 