2 leti garancije
Enostavno pitje
200 ml
6 m+
dečki
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Ventil je vgrajen v ustnik, kar zagotavlja hitro in preprosto sestavljanje.
Lonček za pitje je oblikovan tako, da zagotavlja enostaven oprijem za majhne roke.
4.6
od 5
185
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Odlična flaška
Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Lonček z ustnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Lonček z ustnikom
Jezevčík
30/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Hrneček je skvělý
Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.
Prednosti
Dobře se miminkům drží v ruce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Pashticka
07/05/2021
Česká republika
Perfektní pro začátky
Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku
Prednosti
Tvar dudáku
Slabosti
Nevím
Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Ta ocena je bila podana za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.