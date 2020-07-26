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Izdelek ni več na voljo

Philips AventŠčitnik za bradavice

SCF156/01

4.8
| (136) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Da boste lahko dojile dlje
Ščitnik za bradavice Philips Avent SCF156/00 je izdelan iz izjemno nežnega in mehkega silikona brez vonja in okusa, ki ščiti razdražene ali razpokane bradavice med dojenjem.
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Kompatibilni izdelki
Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

SCF297/05

Neguje prsi, ščiti razdražene bradavice

Da boste lahko dojile dlje

  • Srednji (21 mm)

  • 2 kosa

Ščiti razdražene bradavice med dojenjem

Ščitnike za bradavice Philips Avent uporabljajte, kadar imate razdražene ali razpokane bradavice in sicer v skladu z zdravnikovimi navodili.

Enostaven oprijem za vašega dojenčka

Vaš dojenček se enostavno oprime skozi zaščito in ustvari tesnilo.

Izdelani iz izjemno nežnega silikona brez vonja in okusa

Ščitniki za bradavice Philips Avent so izdelani iz izjemno nežnega silikona brez vonja in okusa.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

136

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Pomoc za moje uvucene bradavice

Njih sam si nabavila po preporuci kume buduci da imam uvucene bradavice. Spasile su mi i moja bebica se vrlo brzo naucila sisati sa njima. Dojila sam ju uz pomoc njih punih 18 mjeseci. Odlicno se odrzavaju i prokuhavala sam ih u vodi. U rujnu ocekujem bebicu i moji štitnici za bradavice su kupljeni, ovaj put pocinjemo sa mini stitnicima.

Prednosti

za

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Štitnici za bradavice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Štitnici za bradavice

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Chránič bradavek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Chránič bradavek

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník při kojení o

Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/00 Chránič bradavek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF156/00 Chránič bradavek

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. V tem razdelku so izražena mnenja strank o izdelku. Philips se distancira od vsebine, ki so jo v razdelku vnesle stranke, in posledično tukaj navedi tehnični podatki in/ali nasveti o uporabi izdelka ne predstavljajo uradnih Philipsovih informacij.