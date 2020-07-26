2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Majhen (15 mm)
2 kosa
Ščitnike za bradavice Philips Avent uporabljajte, kadar imate razdražene ali razpokane bradavice in sicer v skladu z zdravnikovimi navodili.
Vaš dojenček se enostavno oprime skozi zaščito in ustvari tesnilo.
Ščitniki za bradavice Philips Avent so izdelani iz izjemno nežnega silikona brez vonja in okusa.
4.8
od 5
136
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nikazanella
26/07/2020
Hrvatska
Pomoc za moje uvucene bradavice
Njih sam si nabavila po preporuci kume buduci da imam uvucene bradavice. Spasile su mi i moja bebica se vrlo brzo naucila sisati sa njima. Dojila sam ju uz pomoc njih punih 18 mjeseci. Odlicno se odrzavaju i prokuhavala sam ih u vodi. U rujnu ocekujem bebicu i moji štitnici za bradavice su kupljeni, ovaj put pocinjemo sa mini stitnicima.
Prednosti
za
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Štitnici za bradavice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Štitnici za bradavice
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Chránič bradavek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/01 Chránič bradavek
Miiisaaa
01/03/2019
Česká republika
Del promocije
Výborný pomocník při kojení o
Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/00 Chránič bradavek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF156/00 Chránič bradavek
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
V tem razdelku so izražena mnenja strank o izdelku. Philips se distancira od vsebine, ki so jo v razdelku vnesle stranke, in posledično tukaj navedi tehnični podatki in/ali nasveti o uporabi izdelka ne predstavljajo uradnih Philipsovih informacij.