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Philips Avent SCF085/02 ultra air pacifier
Izdelek ni več na voljo
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SCF091/38
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Vse (3)
Bral/-a sem novice o dudah in bisfenolu A. Na kakšen način potrjujete, da dude Philips Avent ne vsebujejo bisfenola A?
Ali so dude Philips Avent varne za mojega dojenčka?
Ali je izdelek Philips Avent brez bisfenola A in bisfenola S?