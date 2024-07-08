IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Izdelek ni več na voljo

Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF091/38

4.9

| (345) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

Poglej vse prednosti
Prijaznejše do planeta z 80 % materialov rastlinskega izvora*

Prijaznejše do planeta z 80 % materialov rastlinskega izvora*

Z okolju prijaznejšimi izbirami lahko zagotovite najboljšo nego z manjšim vplivom na planet. Celotna serija Philips Avent ultra vključuje dude in škatlice za steriliziranje, ki so izdelane iz 80 % materialov rastlinskega izvora.*

Škatlica za steriliziranje in prenašanje za hitro in enostavno higieno

Škatlica za steriliziranje in prenašanje za hitro in enostavno higieno

Škatlica za prenašanje služi tudi kot sterilizator, zato so dude vedno pripravljene, ko jih potrebujete. Samo dodajte vodo in za 3 minute segrevajte v mikrovalovni pečici za enostavno sterilizacijo, pri kateri nastane do 50 % manj emisij CO2.***

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

345

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2024

Slovenija

Slovenija

Edina dudica, ki jo moja mala sprejme.

Lep motiv, mehka duda, najbolj mi je všeč, da ima držalo.

Prednosti

Vse

Slabosti

Več motivov na izbiro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2023-06-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2023-06-08

08/07/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicno imamo puno avent dudi

Prvo otrok je imo avent i sad punca 8mj ma dudoo..

Prednosti

Da naravno svjetle u mraku čak neke mamo preko 6 komada

Slabosti

Nimam

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2022-07-08

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2022-07-08

07/07/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljša

Izdelek je daleč najboljši in cenovno ugoden. 🎂🥰😍

Prednosti

Lep

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2023-07-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda

Date of Use 2023-07-07

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki