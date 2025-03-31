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Philips Avent Soother ultra start Nighttime

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Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

Philips Avent Soother ultra start Nighttime

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Izkoristite vse možnosti izdelka

  • Čiščenje in sterilizacija dud Philips Avent s škatlico za prenašanje in mikrovalovno pečico
    Čiščenje in sterilizacija dud Philips Avent s škatlico za prenašanje in mikrovalovno pečico
  • Odstranjevanje vode iz cucljev Philips Avent
    Odstranjevanje vode iz cucljev Philips Avent

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Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 1.6 MB
  • 9 July 2025

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