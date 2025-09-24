Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Brivniki za obraz
Vse serije
Shaver series 7000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
Podpora
S7520/41
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Data Act Document
Eco passport - English (US)
ShaversTelo krtače
Napajalnik
Shavers Univerzalno stojalo
Držalo brivne glave
ShaverNatančni prirezovalnik
Napajalnik HQ8505
Zaščitni pokrov
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali