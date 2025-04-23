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Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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S5587/10
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Kratka navodila za začetek uporabe
Priročnik s pomembnimi informacijami
ShaverNastavljivi oblikovalnik brade, 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Prirezovalnik za nosne dlačice
Shaver 5/7/8/9000 Stojalo za polnjenje
ShaversStojalo za polnjenje
Shaver Torbica
ShaversZaščitni pokrovček
Držalo brivne glave
Shaver series 5000Spodnji del brivne enote
Shaver series 5000Nosilec
Shaver series 5000Mehka torbica
OneBlade& Shaver series 5000Mehka torbica
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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