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Shaver series 9000 SensoTouch električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Shaver series 9000 SensoTouchelektrični brivnik za mokro in suho britje

RQ1280/22

Shaver series 9000 SensoTouch električni brivnik za mokro in suho britje

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 420.5 kB
  • 20 April 2022

Priročnik s pomembnimi informacijami

  • PDF dat., 714.3 kB
  • 16 April 2022

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