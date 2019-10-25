2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
RQ1280/22
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
UltraTrack in GyroFlex 3D
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik
Jet Clean
Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.
Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.
4.5
od 5
2
Ocene
25/10/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Prednosti
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Slabosti
Nic na něj neseženete
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver