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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
45 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Nagrade
4.6
od 5
49
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Georgo
21/05/2019
Česká republika
Kvalitní předchůdce současné řady strojků
Naprostá spokojenost! Sice dnes bych po zkušenostech šáhl po strojku s odsáváním vousů,ale jinak super. Slouží už několik let.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Komar
09/09/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
S holicím strojkem jsem nadmíru spokojen. Bezvadně padne do ruky, baterie mají velice dobrou výdrž. Zkrátka, absolutní spokojenost s tímto strojkem. Děkuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
starma
08/09/2013
Česká republika
zatím nejlepší strojek co jsem vlastnil
pohodlný nákup přes internet,pěkný vzhled,rychlé nabíjení a výdrž baterie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení