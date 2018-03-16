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Izdelek ni več na voljo

SmartClickDodatna oprema za oblikovalnik brade

RQ111/50

2.4

| (7) Ocene

Pokažite svoj slog

S pritrdljivim oblikovalnikom brade dopolnite električni brivnik Philips SensoTouch ali arcitec in oblikujte želeni slog.

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Kompatibilni izdelki
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

SP9883/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9976/55

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

SP9872/15

Razširite možnosti

Pokažite svoj slog

  • Dodatna oprema za SmartClick

  • 5 nastavitev dolžine

Glavnik za brado in brke s 5 nastavitvami dolžine

Glavnik za brado in brke s 5 nastavitvami dolžine

Z glavnikom za brado in brke lahko oblikujete popolno brado dolžine do 5 mm.

Enostavno ga pritrdite in snamete

Enostavno ga pritrdite in snamete

Brivnik v 2 enostavnih korakih spremenite v prirezovalnik. 1. Brivno glavo dvignite iz brivnika; 2. Pritrdite oblikovalnik brade.

Natančni prirezovalnik za natančno urejanje sloga

Natančni prirezovalnik za natančno urejanje sloga

Enostavno odstranite glavnik in natančni prirezovalnik uporabljajte z nastavitvijo 0,5 mm za neobrit videz.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.4

od 5

7

Ocene

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

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