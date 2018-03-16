Izdelek ni več na voljo
RQ111/50
Pokažite svoj slog
S pritrdljivim oblikovalnikom brade dopolnite električni brivnik Philips SensoTouch ali arcitec in oblikujte želeni slog.
SP9883/35
S9974/35
S9975/55
S9976/55
SP9872/15
Dodatna oprema za SmartClick
5 nastavitev dolžine
Z glavnikom za brado in brke lahko oblikujete popolno brado dolžine do 5 mm.
Brivnik v 2 enostavnih korakih spremenite v prirezovalnik. 1. Brivno glavo dvignite iz brivnika; 2. Pritrdite oblikovalnik brade.
Enostavno odstranite glavnik in natančni prirezovalnik uporabljajte z nastavitvijo 0,5 mm za neobrit videz.
2.4
od 5
7
Ocene
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody