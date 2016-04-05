2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
S sistemom Jet Clean
Z zaslonom LED
Brivna enota s tremi neodvisno prilagodljivimi glavami je vrtljiva v vseh smereh. Edinstvena kombinacija, ki zagotavlja optimalni stik s kožo na neravnih predelih in ujame tudi najtežavnejše dlačice na vratu.
Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika dvigne dlačice za udobno britje pod nivojem kože.
Nagrade
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mack
05/04/2016
Česká republika
Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..
Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Prednosti
Ergonomia
Slabosti
Póki co to bez wad
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Fanush
07/05/2019
România
Durata de viata indelungata..ergomica!!!
Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver