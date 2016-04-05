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  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
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  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
  • Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami

Izdelek ni več na voljo

arcitecElektrični brivnik

RQ1095/21

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami
Za moške, ki želijo samo najboljše. Brivniki arcitec s prilagodljivim in vrtljivim delovanjem ter z brivnimi glavami s tremi mrežicami zagotavljajo popolno in gladko britje, tudi na vratu.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Temeljito britje, tudi na vratu

Najboljši brivnik z najnaprednejšimi rešitvami

  • S sistemom Jet Clean

  • Z zaslonom LED

Prilagodljivo in vrtljivo delovanje zagotavlja neverjetno natančno britje

Prilagodljivo in vrtljivo delovanje zagotavlja neverjetno natančno britje

Brivna enota s tremi neodvisno prilagodljivimi glavami je vrtljiva v vseh smereh. Edinstvena kombinacija, ki zagotavlja optimalni stik s kožo na neravnih predelih in ujame tudi najtežavnejše dlačice na vratu.

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave s tremi mrežicami zagotavljajo 50 % večjo površino britja

Brivne glave Triple Track imajo tri brivne mrežice, ki nudijo 50 % večjo površino britja kot običajne vrtljive brivne glave z eno mrežico.

Tehnologija Super Lift & Cut

Tehnologija Super Lift & Cut

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika dvigne dlačice za udobno britje pod nivojem kože.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/04/2016

Česká republika

Česká republika

Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..

Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Prednosti

Ergonomia

Slabosti

Póki co to bez wad

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/22 Electric shaver

07/05/2019

România

România

Durata de viata indelungata..ergomica!!!

Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za arcitec RQ1095/21 Electric shaver

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